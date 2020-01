Belgiens Königspaar und Premierministerin Wilmès beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos

König Philippe, Königin Mathilde und Premierministerin Sophie Wilmès (MR) haben sich am Montag in Richtung Schweiz aufgemacht, um dort am an diesem Dienstag beginnenden Weltwirtschaftsgipfel in Davos teilzunehmen. Belgiens geschäftsführender Vize-Premier- und Finanzminister Alexander De Croo (Open VLD) und Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) begeben sich im Laufe der Woche nach Davos.