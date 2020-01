Flanderns Ministerpräsident Jambon besuchte das KZ Auschwitz

„Es gibt keine Worte dafür, was hier geschehen ist. Hier bekommt man einen Eindruck davon, wohin Fanatismus und Rassismus führen können“, so Jambon in Auschwitz-Birkenau. Es bleibe wichtig, an Gräueltaten, wie sie in diesem KZ geschehen seien, zu erinnern, „damit so etwas nie wieder geschieht.“ In Anbetracht der Tatsache, dass gerade wieder der Antisemitismus in Europa hervortrete, sei das gerade jetzt besonders wichtig, so Jan Jambon.