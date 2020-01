Flanderns Rotes Kreuz sucht dringend rund 40.000 Blutspender

Das flämische Rote Kreuz sucht in diesen Tagen einmal mehr Menschen, die dazu bereit sind, Blut oder Plasma zu spenden. Mit einem neuen Aufruf richten sich die Verantwortlichen potentiell jetzt auch an mögliche Spendergruppen. Das Motto des aktuellen Aufrufs lautet denn auch „Unser Dorf gibt“ („Ons dorp geeft“). In erster Linie geht es dem hiesigen Roten Kreuz darum, die ständig benötigten Blutreserven aufrecht zu erhalten.