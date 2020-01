Flüchtlinge wollten mit einem alten Boot England erreichen, mussten aber zurückschwimmen

Nach Angaben des Provinzgouverneurs von Westflandern, Carl Decaluwé, wollten die Flüchtlinge mit einem vergammelten Boot von De Panne aus die britischen Inseln erreichen. Doch offenbar kenterte das Boot oder es lief voll Wasser. Deshalb schwammen die Geflüchteten, zumeist Afghanen und Iraner, wieder zurück an den Strand von De Panne. Dort kamen sie völlig unterkühlt an, wo sie Hilfe bei Anwohnern suchten. Die herbeigerufenen Hilfsdienste konnten einigen Betroffenen direkt helfen, doch 8 der 14 Transitmigranten flüchteten beim Anrücken der Polizei in die Dünen.

Die weiteren 6 Flüchtlinge kamen in Polizeigewahrsam, von wo aus sie den belgischen Einwanderungsbehörden übergeben werden. Zunächst suchte ein Hubschrauber nach eventuell noch in der See befindlichen Flüchtlingen, doch die, die die Polizei verhören konnte, gaben an, dass alle wieder an Land gekommen seien.