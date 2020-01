Nach Hackerangriff: Bei Picanol kann wieder produziert werden

Nach der Gießerei werden nach und nach auch die anderen Produktionsbereiche wieder hochgefahren. Doch nach Unternehmensangaben wird dies noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Diese Cyberattacke hatte weitgehende Folgen für das Unternehmen. Die 1.500 Mitarbeiter am Standort Ypern sind technisch Arbeitslos und werden nach und nach je nach Abteilung, die ihre Arbeit wieder aufnehmen kann, angerufen, um wieder aktiv werden zu können.

Zudem sind von dem Problem auch Werke des Unternehmens u.a. in China und in Rumänien betroffen. Nicht zuletzt wurde der Handel mit Aktien an der Brüsseler Euronext-Börse für die Dauer des Problems ausgesetzt.