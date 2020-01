Opfer von Terroranschlägen können sich noch bis zum 18. März registrieren

„Wir bitten alle Opfer von anerkannten Terroranschlägen darum, sich registrieren zu lassen“, so der Aufruf von Edward Landtsheere, dem Sprecher des Bundesjustizministeriums in Brüssel. Die Deadline für entsprechende Anmeldungen läuft am 18. März 2020 aus. Danach können keine Ansprüche mehr auf Schadensersatz gestellt werden, so Landtsheere.

Das Justizministerium weiß bis heute noch immer nicht, wie viele Personen mit belgischer Staatsbürgerschaft genau direkt oder indirekt Opfer eines Terroranschlags im In- oder Ausland wurden. Der Justizsprecher ist sicher, dass noch Betroffene in Anmerkung für entsprechende Entschädigungen kommen können: „Derzeit bearbeiten wir etwa 1.000 Dossiers und wir haben bereits rund 4 Mio. € an finanzieller Hilfe ausbezahlt.“