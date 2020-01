Rassistischer und beleidigender Puderbrief für Bürgermeister Kompany in Ganshoren

Im Rathaus der Brüsseler Gemeinde Ganshoren ist ein Brief eingegangen, in dem ein dubioses Pulver enthalten war. Der Brief richtete sich direkt an Bürgermeister Pierre Kompany (CDH), der Vater des Fußballstars Vincent Kompany (RSC Anderlecht). Nach Angaben unserer frankophoner Kollegen der RTBF enthielt die Sendung auch einen Drohbrief.