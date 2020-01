Zoll und Polizei: Wieder ein Schlag gegen Zigarettenfälscher

Eine Spezialeinheit der belgischen Bundespolizei hat am Montag an zwei Stellen in der flämischen Provinz Limburg gestürmt. Diese Razzien fanden in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Kriminelle statt, die Zigaretten fälschen und in Umlauf bringen. Insgesamt wurden 7 Millionen gefälschte Zigaretten beschlagnahmt. Noch in der vergangenen Woche wurde eine Ladung in Höhe von 126 Millionen falscher Glimmstängel beschlagnahmt.