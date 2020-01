Belgien in Davos: "Wir sind loyal, flexibel und kompetent"

Am Rande dieses Treffens sagte Premierministerin Wilmès, dass der erste Tag des Weltwirtschaftsgipfels aus ihrer Sicht sehr erfolgreich war: „Die Magie von Davos ist die, dass alle Treffen und Begegnungen hier sehr unterschiedlich sind.“. Die frankophone Liberale ist der Ansicht, dass die „starken Gemeinsamkeiten zwischen privaten und öffentlichen Investitionen weiter gefördert werden müssen, was ein jährliches Zusammenkommen, wie diese hier in Davos ermöglicht.“