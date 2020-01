Ein bisschen Schnee in den Provinzen Antwerpen und Limburg…

Es ist schon fast Routine in Belgien, dass der erste Schnee des Jahres nicht mehr in den Höhenlagen von Eifel und Ardennen fällt, sondern eher im nördlicheren Flandern. Das war auch in der Nacht zum Mittwoch wieder der Fall. Die Pendler in den Antwerpener Kempen und in einigen Regionen Limburgs mussten sich durch eine dünne Lage Schnee bewegen. Doch ob es sich dabei tatsächlich um „richtigen“ Schnee handelt, ist eine andere Frage…