Entflohener Häftling schickt Postkarte aus Thailand ins Gefängnis

Oualid Sekkaki, der letzte vor kurzem aus dem Gefängnis von Turnhout (Prov. Antwerpen) entkommene Häftling, der noch nicht wieder gefasst werden konnte, hat dem Direktor der Haftanstalt eine Postkarte aus Thailand geschickt. Dies meldet die flämische Tageszeitung Het Laatste Nieuws in ihrer Mittwochausgabe. Die Karte kam in einem Briefumschlag an, der mit einer thailändischen Briefmarke versehen war.