Geheimer Umzug: Das "Lamm Gottes" ist wieder in der St. Bavo-Kathedrale

Der geheime Umzug der Werke wurde von langer Hand geplant und sollte so wenig Mitwisser haben, wie möglich. Diese verschiedenen Teile dieses Werkes sind von schier unschätzbarem Wert. Nicht auszudenken, wenn Personen mit dubiosen Absichten von dem Umzug etwas erfahren hätten… Darum wurde mit allen Beteiligten absolutes Stillschweigen vereinbart. Den einzigen Hinweis hätte höchstens die St. Bavo-Kathedrale geben können, denn diese war am Dienstag den ganzen Tag geschlossen.

Emotionaler Vorgang

Zunächst mussten alle für diesen Umzug vorgesehenen Tafeln aus dem Werk transportgerecht in sichere Kisten verpackt werden. Danach wurden sie mit einem Spezialfahrzeug an ihren vorerst neuen Platz gebracht. Die beiden zentralen „Lamm Gottes“-Tafeln werden bis zu ihrer Aufstellung in der Kathedrale in der dortigen Kapelle aufbewahrt, die ihrerseits hermetisch abgeschirmt ist.

Für die Beteiligten war dieser Umzug ein sehr emotionaler Vorgang, befindet sich das zentrale Werk doch bald wieder an seinem angestammten Platz. Am Freitag werden die inzwischen restaurierten Tafeln geladenen Gästen und der Presse vorgestellt. Danach sind sie für jedermann endlich wieder in alter bzw. neuer Pracht zu sehen.