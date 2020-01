Ministerpräsident Jambon in Davos: "Der Brexit bietet auch Möglichkeiten für Flandern"

Die meisten Investitionen gab es vergangenes Jahr im Bereich Chemie, z.B. bei BASF und bei Ineos im Antwerpener Hafen. Hauptsächlich investierten Firmen aus den USA in Flandern und danach Unternehmen aus den Niederlanden. Überraschenderweise steht Großbritannien auf Platz 3 in dieser Hinsicht. „Die springen vom 7. auf den 3. Rang“, sagte Jambon dazu.

„Wir sehen in der Tat einige Unternehmen, die aus Großbritannien nach Westeuropa umziehen. Fast 50 davon kommen nach Flandern und uns liegen noch einige Dossiers vor, bei denen wir noch daran arbeiten, um diese Unternehmen ebenfalls nach hier zu holen. Also ja, in dieser Hinsicht bietet der Brexit auch einige Möglichkeiten“, so der Ministerpräsident am Rande des Weltwirtschaftsforums.