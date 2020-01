23 Transitmigranten in einem Kühlwagen im Hafen von Zeebrügge entdeckt

Die belgische Bundespolizei hat am Donnerstag im Hafen von Zeebrügge 23 Flüchtlinge, die sich in einem Kühlwagen versteckt hatten, um so auf die britischen Inseln zu gelangen, aufgegriffen. Die Transitmigranten waren beim Umladen des Kühlwagens entdeckt worden. Keiner der Flüchtlinge befand sich in Lebensgefahr. Provinzgouverneur Decaluwé erinnerte dieser Fall an den der vor drei Monaten in England entdeckten in einem LKW ums Leben gekommenen Vietnamesen.