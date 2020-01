Die Glocken von Baal: "Jede Viertelstunde eine Melodie. Daran gehen wir kaputt"

Aus dem Glockenturm St. Annakirche in der Ortschaft Baal in der Provinz Flämisch-Brabant erklingt jede Viertelstunde eine Melodie – auch in der Nacht. Doch einige Einwohner von Baal, die allerdings erst vor Kurzem dorthin gezogen sind, fühlen sich gestört und um ihren Schlaf gebracht. Die Gemeinde sucht jetzt eine Lösung, doch die Kirchenfabrik, die der Besitzer des Glockenspiels ist, will an dieser 125 Jahre alten Tradition festhalten.