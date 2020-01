Flanderns Städte und Gemeinden investieren deutlich mehr in die Kultur

Nach Angaben von Landesinnenminister Bart Somers (Foto unten) von den flämischen Liberalen Open VLD, der auch für die Geschicke in den Städten und Gemeinden zuständig ist, fließen von kommunaler Seite her in diesem Jahr rund 900 Mio. € in den Kulturbereich. 600 Mio. € davon werden in die kulturelle Infrastruktur investiert, z.B. in den Bau oder in die Renovierung von Bibliotheken, Kinos oder Veranstaltungssälen.

Weitere 300 Mio. € Mittel aus den kommunalen Kassen gehen direkt an Kulturinitiativen, z.B. zur Finanzierung von Projekten in Theatern oder von Musikgruppen und -ensembles. In den Kommunen heißt es dazu, dass sich Investitionen in die Kultur lohen, weil sie für Innovation sorgen, Menschen zusammenbringen und weil dies auch auf lokaler Ebene für Konsum und Wachstum sorgt.

