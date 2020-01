Führungskrise bei der VRT: Am Montag wird gestreikt

CEO Paul Lembrechts bat beim Verwaltungsrat des Senders um die Entlassung von Peter Claes, faktisch die N°2 an der Spitze der VRT, denn er habe das Vertrauen zu Claes verloren. Dieser genießt zudem auch nicht mehr das Vertrauen des Direktions-Komitees, das aus den Leitern der jeweiligen Sektoren des Hauses zusammengestellt ist.

Doch der Verwaltungsrat der VRT unter der Leitung von Luc Van den Brande lehnte dies ab, stellte Claes lediglich von seinen Aufgaben frei und löste damit eine Krise innerhalb der Führung des Hauses aus. Um den Konflikt zu lösen, setzte der Verwaltungsrat einen Vermittler ein. Dessen Bericht sorgte dafür, dass der Verwaltungsrat dem zuständigen Landesmedienminister Benjamin Dalle (CD&V) die Entlassung von CEO Lembrechts empfahl, was dieser auch durchführte. Claes steht aber weiter auf „non aktiv“.

Die Entlassung von Lembrechts kam beim Personal der VRT und in der Nachrichtenredaktion überhaupt nicht gut an. Sie kommt zudem zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, denn es stehen die Verhandlungen zum neuen Geschäftsführungsvertrag zwischen der flämischen Landesregierung und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk an und diese stehen wiederum unter dem Druck der Sparauflagen eben dieser Regierung.