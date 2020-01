Im Zuge des Brexit soll ein Gesetz den Verlust von Arbeitsplätzen abfedern

Diese Maßnahmen sollen aber nur von kurzer Dauer sein und nicht dauerhaft gelten. In erster Linie wird bei dem Gesetzesvorschlag der scheidenden Mehrheit an eine Milderung einer ersten Zeit nach dem Brexit gedacht, wenn Probleme entstehen, weil die Vorgehensweise in einem solchen Fall für Unklarheiten sorgen kann oder wird.

Als gefährdet gelten in dem vorliegenden Gesetzesvorschlag Unternehmen, deren Umsätze durch ausbleibende Aufträge aus Richtung Großbritannien oder durch eine weggefallene Abnahme von Waren und Güter um mindestens 5 % zurückgehen. Auch Produktionsausfälle fallen darunter. Wie lange dieses Gesetz Gültigkeit haben kann, ist noch nicht festgelegt. Ein ähnliches Gesetz zur Abfederung von Umsatzrückgängen in Krisenzeiten gab es in Belgien zur Zeit der allgemeinen Banken- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009.

Da der Gesetzesvorschlag nach erster Lesung im Ausschuss in mehreren Bereichen abgeändert wurde (z.B. forderten die flämischen Sozialdemokraten SP.A vorherige soziale Beratungen), plädierten die flämischen Nationaldemokraten N-VA und die flämischen Liberalen Open VLD eine zweite Lesung im Ausschuss für Soziales.