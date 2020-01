Informator Bouchez in einem Interview: "Ich bin für die Rückkehr zum Einheitsstaat!"

Im gleichen Interview lässt der MR-Vorsitzende und Informator auch kein gutes Haar an den letzten Staatsreformen in Belgien: „Ich kann ihnen die Schlussfolgerung der Auswertung schon geben: Alles muss wieder national werden. Wir müssen diesen Wahnsinn stoppen!“ Wahnsinn nennt Bouchez hier die fortschreitende Föderalisierung Belgiens mit stets mehr Befugnissen für Länder und Regionen. Und das ist etwas, was gerade im belgischen Bundesland Flandern ein sehr heikles Thema ist, denn hier geht diese Föderalisierung vielen noch nicht weit genug.

Gerade jetzt, in Zeiten einer besonders schwerfälligen Regierungsbildung, sorgt z.B. die Forderung nach einer weiteren Stufe der Staatsreform hin zur konföderalen Organisation des belgischen Staates für Komplikationen. Das Interview mit Bouches in „Wilfried“ macht die Sache wohl nicht einfacher, denn er und sein Co-Informator Joachim Coens von den flämischen Christdemokraten CD&V legen König Philippe in der kommenden Woche den Abschlussbericht ihrer Gespräche mit den Parteien im Hinblick auf Koalitionsverhandlungen vorlegen.