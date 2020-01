Konflikt mit dem Justizminister: Streik in mehreren Haftanstalten

Seit Mittwochabend werden drei Haftanstalten in Flandern und eine weitere Brüssel für die Dauer von jeweils 24 Stunden bestreikt. Die Gewerkschaften protestieren damit gegen das Vorhaben von Belgiens geschäftsführendem Justizminister Koen Geens (CD&V), der im Streikfall einen Mindestdienst des Wachpersonals einführen will. Bestreikt werden die Gefängnisse Löwen-Zentral, Brügge und Mechelen in Flandern und die Haftanstalt Sint-Gillis in Brüssel.