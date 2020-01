Macht die globale Erderwärmung Gaskraftwerke in Belgien überflüssig?

Doch Belgiens Energieregulator CREG hat neue Berechnungen angestellt, nach denen mehr Gaskraft nicht unbedingt notwendig sei und dies liegt am Klimawandel, bzw. an der fortschreitenden Erderwärmung. Der CREG hat sich bei seinen Berechnungen Unterstützung des Klimawissenschaftlers Wim Thiery von der Freien Universität Brüssel (VUB) geholt und dieser ist der Ansicht, dass man von aktuellen Messungen ausgehen soll.

Bisher, so Thiery, habe man stets den Energiebedarf und die Wetterlage aus den 1980er Jahren mit einberechnet, doch das sei Unsinn: „Die Erderwärmung ist bei den vergangenen Berechnungen niemals mit einbezogen worden, während der Stromverbrauch eng mit den herrschenden Temperaturen zusammenhängt. Je kälter es wird, desto mehr Energie wird verbraucht. Und in Belgien hat sich das Klima bereits um 2°C erwärmt und in kälteren Perioden sogar durchschnittlich um 3°C.“

Da komme jedes halbe Jahr etwa ein halbes Grad Celsius hinzu, so Thiery: „Das sorgt dafür, dass die Möglichkeit von Kältewellen abnimmt.“ Dieses Phänomen beschränke sich bei weitem nicht nur auf Belgien, sondern sei auch in den Nachbarländern festzustellen, wie z.B. in den Niederlanden, so der Bericht von CREG und VUB.