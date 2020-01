Brüsseler Jazz Choir: Musikprotest gegen Brexit

Das Brüsseler Groove-Kollektiv des französischsprachigen Königlichen Konservatoriums Brüssel, die bedeutendste Hochschule für Musik und Schauspiel in Belgien, brauchte nicht mehr als ein Klavier und etwa zwanzig Sänger, um den Tag schwungvoll mit Musik zu beginnen. Mit einigen Liedern über Migration, Brüderlichkeit und Solidarität lieferten sie einen Protest in musikalischer Form.

Alles lachende Gesichter, aber die Realität wird wohl für die Musiker nach dem Brexit anders aussehen. Der Leiter des Kollektivs, Pete Churchill, ist Brite und Professor an der Royal Academy of Music in London und am Königlichen Konservatorium Brüssel. Zweimal im Monat fährt er nach Brüssel, um dort zu unterrichten.

"Ich kaufe einfach immer wieder meine Fahrkarten für den Eurostar, aber in Zukunft ist das nicht so klar. Niemand kann mir sagen, wie es in einem Jahr sein wird", sagt Churchill. "Bevor Großbritannien der Europäischen Union beitrat, mussten Sie als Künstler für jedes europäische Land ein Visum beantragen. Vielleicht lassen sich die Musiker jetzt davon abhalten, zu kommen", fährt Churchill fort.