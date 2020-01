Der Streik in den Gefängnissen breitet sich aus. Am gestrigen Donnerstagabend hat ein 24-Stunden-Streik in Dendermonde, Oudenaarde, Gent, Beveren und Turnhout eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein Streik in den Haftanstalten von Löwen, Sint-Gillis, Brügge und Ypern im Gange.