Größter Kinderpornografie-Prozess aller Zeiten in Belgien

Vor dem Strafgericht in Dendermonde beginnt an diesem Freitag der "größte Kinderpornografieprozess, der jemals in Belgien stattgefunden hat", so das Kinderhilfs- und Suchwerk Child Focus. Fünf Männer müssen sich für die Herstellung und Verbreitung von Bildern von Kindesmissbrauch und für Missbrauchsfälle, die sie selbst begangen haben, verantworten. Fast neun Millionen Bilder wurden auf einem gut abgesicherten Computer entdeckt.