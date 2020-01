Panamarenko wäre in diesem Jahr 80 geworden, und es war schon ein Festjahr für den Künstler geplant. Doch das hat sich aufgrund seines plötzlichen Todes im vergangenen Monat anders entwickelt. Es wird nun ein Jahr des Gedenkens sein, mit unter anderem einer Ausstellung in Antwerpen - wir tauchen in die Welt seiner wunderbaren Werke ein.