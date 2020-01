Elektroauto-Fabrik Audi Brüssel kündigt Kurzarbeit wegen Problemen mit Zulieferern an

Als Grund habe die Direktion Schwierigkeiten eines Zulieferers genannt, nötige Teile für den Einbau der Batterien in die Elektro-SUVs zu liefern, erklärten Arbeitnehmervertreter den Angaben zufolge.

Ein Werkssprecher erklärte, am Bau der Modelle e-tron (Foto, oben) und e-tron Sport in Brüssel seien mehr als 300 Zulieferer beteiligt, was die Abläufe komplex mache und manchmal zu „unerwarteten Situationen“ führen könne.