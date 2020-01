Was flattert und zwitschert in unseren Gärten? Finken, Meisen, Drosseln... Die flämische Naturschutzorganisation ‚Natuurpunt‘ möchte es am heutigen Samstag ganz genau wissen und organisiert ihr jährliches Zählwochenende. Der Verband ruft alle Interessiert auf, sich ans Fenster zu setzen und eine Viertelstunde lang alle Vögel zu zählen.