Streiks in belgischen Haftvollzugsanstalten: Lage entspannt sich

In den Gefängnissen Belgiens hat sich die Lage nach den Streiks gegen die geplante Einführung einer Mindestdienstleistungspflicht der letzten zwei Tage normalisiert. Nur in den Haftanstalten im Brüsseler Stadtteil Sint-Gillis und in der flämischen Universitätsstadt Leuven (dt.: Löwen) ist noch ein Teil des Wachpersonals weiter im Ausstand.