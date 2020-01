75 Jahre Befreiung von Auschwitz: Führende Persönlichkeiten nach Auschwitz, um der Befreiung zu gedenken

Die Nazis errichteten das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau im Sommer 1940 am Rande der polnischen Stadt Oświęcim, deutsch Auschwitz. Es war nicht das einzige deutsche Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg, aber es ist Symbol für die Nazi-Barbarei, da hier Menschen in großem Maßstab in den Tod getrieben wurden. Insgesamt wurden während des Zweiten Weltkriegs etwa 1,3 Millionen Menschen, zumeist Juden, in die deutschen Konzentrationslager Auschwitz (Stammlager, Birkenau, Monowitz und deren Nebenlager) deportiert. Ungefähr 1,1 Millionen von ihnen starben kurz nach ihrer Ankunft an Vergasungen, Schüssen oder an purer Erschöpfung. Als die Russen Auschwitz am 27. Januar 1945 befreiten, fanden sie weniger als 10.000 Überlebende, die meisten von ihnen todkrank und sehr schwach.

Am Montag versammeln sich in Auschwitz Dutzende von Staatsoberhäuptern und anderen Persönlichkeiten, um der Befreiung des Lagers und seiner zahlreichen Opfer zu gedenken. Unter anderem sind König Philippe und Königin Mathilde, Premierministerin Sophie Wilmès und der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel anwesend. Eine Delegation der jüdischen Gemeinschaft in Belgien reist ebenfalls nach Polen. Darüber hinaus kommen etwa 200 Überlebende von Auschwitz, unter anderem aus den Vereinigten Staaten, Kanada und Israel, sowie jemand aus Belgien zu der Gedenkfeier.

"Dieser Jahrestag, diese Erinnerung, dieses Symbol der Befreiung von Auschwitz ist ein Beispiel für eines der wesentlichsten Elemente des Nachkriegslebens in Europa und der Welt", sagt der Direktor des Auschwitz-Museums, Piotr Cywinski. "Daher überrascht es mich nicht, dass mehrere führende Politiker der Welt verstanden haben, dass es schwierig ist, an diesem wichtigen Tag nicht anwesend zu sein. Es ist klar, dass wir alle an diesem 75. Jahrestag in Auschwitz vereint sind, zusammen mit den Überlebenden, die unter uns sind".

Fast 26.000 Juden wurden während des Zweiten Weltkriegs von der Dossin-Kaserne in Mechelen aus von Belgien nach Auschwitz deportiert. Am Ende des Krieges kehrten kaum 1.240 Menschen nach Belgien zurück.