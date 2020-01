Desert Lion : Belgische Armee wird im Frühjahr großes Militärmanöver in Jourdanien durchführen

Die Übung mit dem Namen "Desert Lion" - die größte in Bezug auf die Personalstärke der Armee - wird vom 29. Mai bis zum 27. Juni etwa 1.200 belgische Soldaten, die hauptsächlich von der motorisierten Brigade kommen, sowie jordanische Einheiten in diesem Land zusammenbringen.

Sie werden mehr als 50 leichte gepanzertes Radfahrzeug für Patrouillen- und Spähfahrten vom Typ Dingo II (MPPV) und gepanzerte Schützenpanzer vom Typ Piranha III (AIV) (25) mitnehmen, die von den fünf Kampfbataillonen der ehemaligen Landstreitkräfte und dem ISTAR-Bataillon (Nachrichtendienst-, Überwachungs-, Zielerfassungs- und Aufklärungseinheit der Armee) eingesetzt werden, die laut der Landkomponente in Heverlee bei Löwen stationiert sind.

Die Piranha, große 8x8-Fahrzeuge, waren nie an externen Operationen beteiligt, obwohl sie regelmäßig an der Erweiterten Frontpräsenz, der "enhanced Forward Presence" (eFP), der NATO in den drei baltischen Staaten und Polen teilgenommen haben.

Die Hunderte von Teilnehmern sollen in einem "anspruchsvollen Umfeld" trainieren, das dem der Sahelzone ähnlich ist. Frankreich ruft seine europäischen Partner auf, dorthin zu kommen, um es im Kampf gegen den Dschihadismus zu unterstützen.

Was die erste Einheit von Beauvechain betrifft, so wird sie drei Agusta A109 Leichthubschrauber und zwei NH90 Caïman-Transporthubschrauber bereitstellen, die nach Angaben von Militärquellen von rund 100 Personen betrieben werden. Die Besatzungen trainieren unter "Brown-out"-Bedingungen (Staubwolke, die durch den Rotor des Hubschraubers bei der Landung in einem sandigen Gebiet erzeugt wird), wie sie in Mali anzutreffen sind.

Diese Übung ist Teil des Wunsches der militärischen Führer - einschließlich des "Chefs" der Landkomponente, Generalmajor Pierre Gérard -, den Landeinheiten nach Jahrzehnten von Operationen, die manchmal auch als eher "humanitär" bezeichnet werden, wieder mehr "Kampfgeist" zu vermitteln.

General Gérard hat kürzlich seine Bereitschaft bekundet, seine Ambitionen in Bezug auf operative Verpflichtungen, die seiner Ansicht nach die „Daseinsberechtigung“ seiner Komponente seien, zu erhöhen. "Kurzfristig sehe ich die Verpflichtung einer gemeinsamen Kompagnie für den Zeitraum 2021-2024 (...). Mittelfristig, ab 2025, müssen wir ein gemeinsames Bataillon anstreben, wenn wir den Anspruch erheben, am oberen Ende des Einsatzspektrums operieren zu können" (d.h. Kampfeinsätze), sagte er im Dezember während des jährlichen "Land Day" in Anwesenheit von Premierministerin Sophie Wilmès.

Die Regierung hatte danach das Verfahren für die Vergabe eines öffentlichen Auftrags zur Sicherstellung des Seetransports der für Desert Lion bestimmten Ausrüstung (Fahrzeuge und Container) zwischen Antwerpen und/oder Zeebrügge und dem Hafen von Akaba (Südjordanien) eingeleitet.