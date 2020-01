Fluggesellschaften, die nach China fliegen, schützen ihr Personal. Das hat sich an diesem Sonntagmorgen auf dem Flughafen in Zaventem gezeigt. Mundmasken und Desinfektionsmittel werden auch von vielen Reisenden, die nach China fliegen, in ihren Koffern mitgeführt. Auf bestimmten Flügen raten sie den Passagieren sogar, ihre Mundmaske zu tragen.