Coronavirus: Belgiens Außenamt evakuiert alle Belgier aus der Provinz Hubei

Das belgische Außenministerium gibt bekannt, dass alle Landsleute, die sich in der chinesischen Provinz Hubei aufhalten, evakuiert werden. Derzeit halten sich 15 belgische Landsleute in dieser Provinz auf, zu der auch die Metropole Wuhan gehört. Von dort aus verbreitet sich das Coronavirus weiter. Die Evakuierung der Belgier wird voraussichtlich am Mittwoch stattfinden. Das Außenamt in Brüssel rät von Kontakten mit erkrankten Menschen dort ab und warnt vor Besuchen von Viehmärkten und vor dem Verspeisen von tierischem und besonders vor rohem Fleisch.