Die Anerkennung durch Albert II. komme zu spät, sagt die belgische Presse

In Flandern fallen die Reaktionen eher bitter aus. Gazet van Antwerpen bedauert den "erzwungenen" Charakter der Anerkennung. "Die Tochter hat einen Vater nur auf dem Papier, ihre Kinder haben einen Großvater nur in rechtlicher Hinsicht". Als „eiskalt, sachlich und ohne jegliche Empathie“ bezeichnet Gazet van Antwerpen Alberts Pressemitteilung von der Kenntnisnahme der Ergebnisse seines DNA-Tests, den er auf Antrag des Berufungsgerichts in Brüssel hatte machen müssen. "Die wissenschaftlichen Schlussfolgerungen deuten darauf hin, dass er der biologische Vater von Frau Delphine Boël ist". In der Mitteilung weist König Albert darauf hin, dass er sich seit der Geburt von Delphine Boël nie in "familiäre, soziale oder erzieherische Entscheidungen" über sie eingemischt hat und dass er "stets die Verbindung zwischen Frau Delphine Boël und ihrem rechtlichen Vater respektiert hat".

Het Laatste Nieuws weist darauf hin, dass Albert II. während seines gesamten Erwachsenenlebens, darunter auch der sechs Jahre vor Gericht, vor seiner Vaterschaft geflohen ist, zum Teil wegen "schlechter Beratung innerhalb und außerhalb seiner Familie". "Er sagt, das Verfahren sei schmerzhaft gewesen, aber vor allem für Delphine und ihre Mutter, seine Geliebte, war dies der Fall. Der König hätte ihnen und sich selbst dieses Leiden ersparen können", so die Zeitung.

Het Nieuwsblad ist auch nicht nachsichtiger mit dem König: "Der König gesteht und beendet das Verfahren. Die Art und Weise, wie er vorgeht, ist genauso hartherzig wie die Art und Weise, wie er es verleugnet hat."

Für die Zeitung Belang van Limburg ist dies ein Meilenstein für Belgien. "Abgesehen von der Frage, ob das Königtum noch aus unserer Zeit stammt, beweist es, dass die belgische Monarchie im Übergang ist.“ Ein weiteres Beispiel für diese Entwicklung sei, dass "König Philippe und Königin Mathilde (zum Glück) nicht mehr ausschließlich mit dem Erbtitel leben wollten, sondern sie wollten Teil der Gesellschaft sein, am liebsten auf ihre eigene Art und Weise.