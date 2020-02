Beim Sterbehilfe-Prozess in Gent werden die letzten Zeugen gehört – an diesem Dienstagmorgen sprach die beste Freundin der verstorbenen Tine Nys. Wegen dieses Prozesses beim Schwurgericht habe Tine immer noch nicht die Ruhe und den Frieden bekommen, nach der sie sich so sehr sehnte, sagte die Freundin von Tine. Tine erhielt 2010 aufgrund psychischen Leidens Sterbehilfe. Drei Monate vor ihrem Tod wurde bei ihr Autismus diagnostiziert.