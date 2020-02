Harari live vor 5.000 Zuhörern

Mehr als 5.000 Menschen waren am gestrigen Montagabend in die Lotto-Arena nach Antwerpen gekommen - nicht für ein Konzert von Bart Peeters oder so etwas, sondern um einem Geschichtsprofessor zuzuhören. Das ist außergewöhnlich. Nur ist Yuval Noah Harari nicht irgendein Historiker - seine drei Bücher (Sapiens, Homo Deus und 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert) wurden von Millionen von Menschen gelesen. Auch in Belgien. Viele seiner Fans ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, Harari live zu erleben.