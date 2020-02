Corona-Virus: In Belgien gibt es kaum noch Mundschutzmasken

In vielen Apotheken in Belgien sind die Vorräte an Mundschutzmasken aufgebraucht. Das ist vor allem der Fall in den Großstädten. Dies liegt zum einen an der Angst vor dem Corona-Virus, das in China grassiert und an dem auch in Europa einige wenige Menschen erkrankt sind. Zum anderen aber kaufen viele hier lebende Asiaten solche Masken, um sie ihren Familien in der Heimat zukommen zu lassen. Inzwischen kehren immer mehr Landsleute aus China zurück nach Belgien.