Das "Vleeshuis" in Antwerpen zeigt "Sonntagmittag auf Sint-Anneke" von Louis Van Engelen

Der heutige Besitzer, ein Antwerpener, der ungenannt bleiben will, hatte dieses Gemälde unlängst erst bei einer Kunstauktion bei Sotheby’s in London für 146.800 € ersteigern können. Dieses im Jahr 1887, also in Zeiten der Belle Époque entstandene Gemälde hat für das Museum „Vleeshuis“ in zweierlei Hinsicht große Bedeutung.

Zum einen zeigt es die damalige Skyline von Antwerpen vom linken Ufer der Schelde her. Das dortige Viertel Sint-Anneke entwickelte etwa ab der Belle Époque zu einer Art Ausgeh- und Erholungsgebiet. Schon damals wurde am dortigen Ufer, dem heutigen Sint-Annastrand, flaniert und auf den Terrassen der Lokale wurde musiziert. Im Gegensatz zu heute war dies damals eher den Wohlbegüterten vorbehalten, wie das Gemälde erkennen lässt.

