Der diesjährige Winterschlussverkauf ist kein wirklicher Erfolg

Bisher liegen die Verkäufe bei selbständigen Geschäftsleuten aus dem Bekleidungsbereich um rund 5 % niedriger als 2019 und schon letztes Jahr war nicht besonders erfolgreich.

Mit 48 % verkaufte fast die Hälfte der Betroffenen in Belgien dieses Jahr weniger WSV-Artikel als letztes Jahr. Nur rund 37 % der Mode- und Bekleidungsgeschäfte im Einzelhandel gab an, mehr oder weniger auf dem gleichen Stand zu sein, wie 2019. 15 % der Geschäftsleute gab allerdings an, einen besseren WSV-Umsatz zu haben.

Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass viele Kunden vor dem eigentlichen Winterschlussverkauf in unserem Land bereits von Angeboten bei Koppelverkäufen profitiert haben, sprich bei Formeln wie „1 plus 1 gratis“. Doch der Mode- und der Einzelhandelsverband schieben die Schuld in erster Linie auf das weiterhin zu warme Winterwetter.