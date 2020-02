Die belgische Eisenbahn will die Qualität der Bahnhofstoiletten verbessern

Noch in diesem Jahr beginnen die Modernisierungsarbeiten an den Bahnhofstoiletten, den dortigen Waschräumen und an anderen Hygieneeinrichtungen, wie Verkehrsminister Bellot angab. In Zukunft müsse in jedem Bahnhof mindestens eine Toilette auch nach den Schalterstunden zugänglich sein, so das Vorhaben der Bahngesellschaft NMBS/SNCB. In den großen Stationen und den Hauptbahnhöfen sollen zudem alle Toiletten ständig unter Aufsicht stehen. In den mittleren Bahnhöfen, die nicht durchgehend besetzt sind, sollen die Toiletten automatisiert werden und dadurch kostenpflichtig.

Die Bahn müsse auch in dieser Hinsicht Kosten sparen und kann wohl nicht überall entsprechendes Personal einsetzen. Das führt bisher dazu, dass viele Bahnhofstoiletten bisher auf hygienischer Ebene deutlich zu wünschen übrig lassen, was allerdings auch dort manchmal der Fall ist, wo Toilettenpersonal vorhanden ist… Doch die Bahn geht auch mit der Zeit, wie der Toilettenplan erkennen lässt. So sollen in Zukunft sowohl in den Damen-, als auch in den Herrentoiletten Wickeltische eingerichtet werden.