Regierungsbildung: Noch eine Woche mehr Zeit für die Informatoren

Bart Tommelein von den flämischen Liberalen Open VLD fordert indessen eine Experten- oder Technokraten-Regierung nach österreichischem Vorbild. Österreich wurde von Mai 2019 bis Anfang des neuen Jahres von einer solchen Regierung geführt. Und diese Regierung war in der Alpenrepublik recht erfolgreich und wurde zur beliebtesten Regierung seit langem. Auch in Italien hat es 2011 und 2012 solche Technokraten-Regierungen gegeben. Eine solche Regierung, so Tommelein, „kann das Land regieren, während die Politiker ein Koalitionsabkommen bilden.“

Nur ist es in Belgien so, dass Gesetz und Verfassung die Möglichkeit einer Expertenregierung nicht bieten. Es müsste also zu entsprechenden Gesetzen oder Gesetzesanpassungen kommen, doch Tommelein hält an seiner Idee fest, wie er am Mittwochmorgen gegenüber VRT NWS andeutete: „Wir sollten diese Option doch einmal prüfen. In anderen Ländern organisiert man dann neue Wahlen, doch das ist auch nicht immer so gut.“