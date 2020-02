Diese Ausstellung in Lüttich hat sich bereits herumgesprochen. Eine Ausstellung mit hyperrealistischen Kunstwerken. So realistisch, dass viele die Werke für echt halten. Und nein, Sie müssen dort nicht nackt hingehen. Das war nur am gestrigen Donnerstagabend, als ausnahmsweise nur Nudisten zugelassen wurden. Völlig verwirrend, zu sehen, was real ist und was nicht.