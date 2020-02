Schon bald neue Ausbildungsrichtung „Verteidigung und Sicherheit“ in der Sekundarschule?

Da fast die Hälfte des belgischen Militärpersonals in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand geht, sucht das Verteidigungsministerium eifrig nach neuen Rekruten. Um den Rückstand aufzuholen, will die Armee das Fach "Verteidigung und Sicherheit", ein neues Schulprogramm in der dritten Klasse der Sekundarstufe einführen. Der belgische Verteidigungsminister Philippe Goffin (MR) bestätigte dies gegenüber den Zeitungen von Mediahuis.