Brexit - Die Uhr tickt(e) auch in Belgien und Brüssel

Auf der niederländisch-sprachigen Homepage von VRT NWS ist ein Live-Blog zu finden, der diesen Tag in Stichworten zusammenfasst. So ziemlich alle VRT-Radio- oder TV-Kanäle widmen dem Brexit Sendezeit und der Pop- und Rocksender StuBru (Studio Brussel) lässt den ganzen Tag bis etwa 18 Uhr nur Musik von den britischen Inseln hören. Viele Tageszeitungen haben in ihren Freitagsausgaben mehrere Seiten für den Brexit freigemacht, wo es Nostalgisches zu lesen gibt, geschichtliche Abrisse der Ereignisse, Infos darüber, was die Zukunft bringt und was sicher bzw. unsicher ist und wird…

