Brüssels Musikinstrumenten-Museum zeigt das älteste Saxophon der Welt

Das Herstellungsdatum macht das Saxophon, um dass es sich hier handelt, insofern zu etwas besonderem, als dass das Jahr 1846 genau das Jahr ist, in dem der Erfinder dieses Instruments, Adolphe Sax, das Patent dazu erlangen konnte. Adolph Sax war ein Instrumentenhersteller, der sein Handwerk in der Klarinettenmanufaktur seines Vaters erlernte. Dieser zog mit seiner Familie von Brüssel nach Dinant in der belgischen Provinz Namür, wo sein Sohn in die Lehre ging.

Adolphe Sax ging später nach Paris und arbeitete in einem Werk, das Holz- und Kupferinstrumente herstellte. Dort entwickelte er auch das nach ihm benannte Instrument. 1843 meldete Sax in Paris seine eigene Manufaktur an, wo er ebenfalls solche Instrumente produzierte.

