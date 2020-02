Die Galerie Campo & Campo in Antwerpen Berchem wollte eigentlich mit der Ausstellung „Panamarenko - Around the World in 80 Years“ den 80. Geburtstag des flämischen Künstlers Panamarenko feiern, doch aus dem Geburtstag wurde eine Tribute-Veranstaltung, denn Panamarenko verstarb am 15. Dezember 2019 kurz… Und doch ist diese Ausstellung mehr als ein Tribute oder ein Nachruf. Sie ist vielmehr eine Art Werkschau, bei der man nicht mehr und nicht weniger erleben kann, als die Unsterblichkeit eines Künstlers, Erfinders und Poeten, eines Mannes, der es geschafft hat, nie wirklich erwachsen zu werden. Und das hat Panamarenko sehr gut geschafft…