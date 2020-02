Pflegenotstand in Belgien: In den kommenden fünf Jahren sind 5.500 zusätzliche Mitarbeiter notwendig

Laut KCE-Bericht führt z.B. Zeitmangel bei der Pflege von schwerkranken oder alten Menschen in Krankenhäusern oder Seniorenheimen auch zu Sterbefällen, die vielleicht vermeidbar wären, würde mehr Personal zur Verfügung stehen. In der Umfrage des Gesundheits-Fachzentrums gab etwa jeder dritte Befragte an, spät am Abend oder in der Nacht kaum Zeit zu haben, Patienten adäquat zu beobachten. Zeit, um mit den Patienten zu reden oder sie einmal zu trösten ist in rund 70 % der Fälle quasi unmöglich.