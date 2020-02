Sterbehilfe-Prozess in Gent: Die drei Angeklagten sind nicht schuldig

Vor dem Schwurgericht von Gent waren zwei Mediziner und eine Psychologin des Giftmordes angeklagt. Sie hatten der zum Zeitpunkt der Fakten 38 Jahre alten Tine Nys auf deren Bitten hin Sterbehilfe gewährt. Nach rund zwei Wochen Verhandlungen und den Plädoyers der vergangenen Tage zogen sich die Geschworenen am Donnerstagabend zur Beratung zurück. Nach rund acht Stunden verkündeten sie vor dem prall gefüllten Gerichtssaal in Gent ihre Entscheidung: Die drei Angeklagten sind des Giftmordes an Tine Nys nicht schuldig.