TomTom Traffic Index: Brüssel bleibt Belgiens Stau-Stadt N°1

Auf Brüssel folgt in dieser Hinsicht Mons in der Provinz Hennegau. Hier sorgte eine Dauerbaustelle an der Autobahn E42 letztes Jahr für anhaltende Verkehrsprobleme, was die Überlastung im Vergleich zu 2018 auf 34 % quasi verdoppelte.

Antwerpen steht in dieser Frage auf Rang 3, denn auch dort nahm die Fahrzeit im vergangenen Jahr zu und lag 2019 bei durchschnittlich 32 %. In den Stoßzeiten dauerte eine Autofahrt in der Hafenmetropole rund 18 Minuten länger pro halbe Stunde.

Nach Brüssel, Mons und Antwerpen folgen Lüttich und die beiden flämischen Universitätsstädte Löwen (Flämisch-Brabant) und Gent (Ostflandern). Hier verloren Autofahrer pro Fahrt und pro halbe Stunde rund 20 % Reisezeit im dichten Verkehr oder in Verkehrsstaus.