Belgien hat 1 Monat lang Vorsitz im UN-Sicherheitsrat inne: Ein Thema ist "Kinder in bewaffneten Konflikten"

Eine dieser Prioritäten sind Kinder in bewaffneten Konflikten. „Heute leiden mehr als 420 Millionen Kinder (1 von 5 weltweit) unter den Folgen von Konfliktsituationen“, heißt es hierzu in einem Pressebericht des Außenministeriums. Außenminister Philippe Goffin (MR) hatte bereits am Dienstag das Programm der Präsidentschaft im Egmont-Palast in Brüssel vorgestellt. Es scheine ein Detail zu sein, aber es betreffe auch belgische Kinder: Dutzende belgische Kinder lebten immer noch in Flüchtlingslagern in Syrien, so Goffin.

Ist Belgien angesichts der aktuellen Regierungskrise wirklich in der Position, sich als Konsensbildner innerhalb der EU aufzuspielen? Goffin räumt ein, dass das paradox zu sein scheint: Die verschiedenen Parteien im eigenen Land seien sich vorerst nicht einig, wie die nächste Regierung aussehen soll, während Belgien im Sicherheitsrat und anderswo im Ausland nach Zusammenarbeit und Konsens strebe. "Die geschäftsführende Regierung spielt auf der internationalen Bühne keine Rolle: Wir bauen jetzt weiter auf die Bemühungen der belgischen Diplomatie und meines Vorgängers Didier Reynders", so Goffin. "Die belgische Diplomatie ist kompetent und wird für ihre Sachkenntnis und ihre Fähigkeit zur Konsensbildung geschätzt.“

Der Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten ist eines der Themen, zu denen Belgien im Februar konkrete Ergebnisse erwartet. Wie viele andere europäische Länder ist auch Belgien in dieser Frage ein wenig in einer verzwickten Situation, denn mehrere Landsleute, darunter auch Kinder, befinden sich in Flüchtlingslagern in Syrien. Goffin verwies auf die Gewaltenteilung, da ja noch einige Fälle über belgische Kinder in Syrien anhängig sind. Er bekräftigte noch einmal die belgische Position: Unser Land wolle die Kinder zurückführen, aber nicht die Eltern.

Am 12. Februar, dem internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten, wird König Philippe vor dem Sicherheitsrat zum Thema "Schutz der Kinder durch Friedensprozesse" sprechen. Diese Sitzung wird Gelegenheit bieten, die von den Vereinten Nationen entwickelten Richtlinien zum Schutz von Kindern in Friedensprozessen zu diskutieren und die Mitglieder des Sicherheitsrates für dieses Thema zu mobilisieren. Belgiens Außen- und Verteidigungsminister Goffin und UN- Generalsekretär Antionio Guterres werden ebenfalls sprechen.