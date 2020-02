Belgiens Unternehmen bringen sich in Stellung gegen Brexit-Erschütterungen

"Wir haben mehrere Brexit-Studien überprüft. Sie alle deuten auf eine Verlangsamung unserer Wirtschaft und eine fühlbare Form der Arbeitslosigkeit hin, wobei die Zahl der verlorenen Arbeitsplätze auf maximal 40.000 geschätzt wird", lautet die Analyse von Graf Paul Buysse, der eine Task Force leitete, die belgische Unternehmen auf den Brexit vorbereiten sollte.

In den vergangenen drei Jahren hat der ehemalige Vorsitzende der Bekaert-Stahlgruppe einen Großteil seiner Zeit dieser Arbeitsgruppe gewidmet, um belgische Unternehmen auf den Brexit vorzubereiten. Für Belgien, insbesondere Flandern, sind die Vorhersagen düster. Worst-Case-Studien sagen bereits jetzt voraus, dass im Falle eines Brexit ohne geregeltem Abkommen – das kann immer noch passieren, wenn die Handelsgespräche scheitern und bis Ende des Jahres kein neues Freihandelsabkommen zustande gekommen ist - Zehntausende Arbeitsplätze verloren gehen. Andererseits könnten Arbeitsplätze geschaffen werden, zum Beispiel durch multinationale Unternehmen, die Filialen von Großbritannien hierher verlegen.

Nach Angaben von Buysse seien die belgischen Unternehmen jedoch auf den Ausstieg vorbereitet. Insbesondere in Flandern sei allen klar, dass es zu wirtschaftlichen Erschütterungen kommen werde. Dort stehe man nun in ständigem Kontakt mit Beratern von Banken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Die schwersten Schläge seien laut Buysse in Westflandern zu erwarten. "Obwohl gut vorbereitet, könnten große Unternehmen - hauptsächlich in der Textil- und Maschinenkomponenten-Industrie tätig - in Schwierigkeiten geraten. Ich denke auch an Autohersteller und Zulieferer, wie die Volvo-Niederlassung in Gent. Ihre Autos und Teile wurden immer ‘just in time‘ nach Großbritannien verschifft, so dass sie keine Lagerbestände aufbauen mussten. Jetzt besteht die Gefahr, dass das nicht so glatt läuft und verlorene Zeit kostet Geld.“